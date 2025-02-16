شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. خطة طوارئ وجهود ميدانية خلال الحالة المطرية والان نبدء بالتفاصيل

أمطار منطقة الرياض

الدمام - شريف احمد - باشرت أمانة منطقة الرياض جهودها الميدانية لمواجهة الحالة المطرية التي تشهدها العاصمة والعديد من المحافظات، وتفاوتت شدة الأمطار بين المتوسطة والغزيرة، مصحوبة بتساقط البرد في بعض المواقع.واعتمدت الأمانة خطة طوارئ متكاملة لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة تجمعات المياه وتعزيز انسيابية الحركة المرورية.وانطلقت أعمال الأمانة وفق 3 مراحل رئيسية: مرحلة الاستعداد، ومرحلة المعالجة، ومرحلة التعافي، شملت التدابير الاستباقية تنظيف مجاري الأودية، وصيانة شبكات تصريف السيول، وتجهيز المعدات والآليات، إضافة إلى رفع مستوى الجاهزية في غرفة الطوارئ والتنسيق المباشر مع الجهات المعنية.وخلال الحالة المطرية، انتشرت الفرق الميدانية في المواقع الحرجة، ونفذت عمليات تصريف المياه، وضبطت التدفقات المرورية لضمان عدم تأثر المرافق العامة والشوارع الرئيسية.وشارك في هذه الجهود أكثر من ستة آلاف وخمسمائة عنصر بشري ما بين مهندس ومراقب وعامل، إلى جانب استخدام قرابة ألف وثمانمائة معدة وآلية متخصصة لضمان سرعة المعالجة الفعالة.وتعكس هذه الجهود إستراتيجية أمانة منطقة الرياض في تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وضمان بيئة حضرية مستدامة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مدن أكثر جاهزية وكفاءة في مواجهة التحديات المناخية.