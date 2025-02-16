شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية ونظيره العراقي يبحثان مسارات التعاون الأمني والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية العراقية

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، في تونس، وزير الداخلية بجمهورية العراق الفريق أول ركن عبدالأمير كامل الشمري.وجرى خلال اللقاء، بحث مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين.هذا إلى جانب استعراض جدول أعمال اجتماع الدورة الـ (42) لمجلس وزراء الداخلية العرب.حضر اللقاء، مدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان.كما حضر مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية العراقية.