اخبار السعوديه

"السديس" يكلف ‎وائل بن رفيق مديرًا للإعلام بالرئاسة الدينية بالمدينة المنورة

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • "السديس" يكلف ‎وائل بن رفيق مديرًا للإعلام بالرئاسة الدينية بالمدينة المنورة 1/2
  • "السديس" يكلف ‎وائل بن رفيق مديرًا للإعلام بالرئاسة الدينية بالمدينة المنورة 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس" يكلف ‎وائل بن رفيق مديرًا للإعلام بالرئاسة الدينية بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس قرارًا بتكليف سعادة الأستاذ وائل بن محمود رفيق، مديرًا للإدارة العامة للإعلام والاتصال بالرئاسة الدينية فرع المدينة المنورة.

ويصب القرار في تجويد أداء عمل الوكالة الإعلامي وتعزيز المخرجات وتحقيق الأثر.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا