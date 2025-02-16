شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس" يكلف ‎وائل بن رفيق مديرًا للإعلام بالرئاسة الدينية بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس قرارًا بتكليف سعادة الأستاذ وائل بن محمود رفيق، مديرًا للإدارة العامة للإعلام والاتصال بالرئاسة الدينية فرع المدينة المنورة.ويصب القرار في تجويد أداء عمل الوكالة الإعلامي وتعزيز المخرجات وتحقيق الأثر.