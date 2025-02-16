شكرا لقرائتكم خبر عن البنس الأمريكي.. صديق الباعة والبسطاء في طريقه للزوال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتجه الحكومة الأمريكية الجديدة لإلغاء فئة البنس أو "السنت" من فئات العملة، "الدولار 100 سنت"، وتبنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الفكرة عندما قال إنه وجه وزارة الخزانة، التي تشرف على سك العملة، بإنهاء إصدار البنسات.

إعلان ترامب الذي جاء عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" أحدث نقاشًا مستمرًا منذ عقود بشأن جدوى وتكلفة العملة نحاسية اللون بقيمة سنت واحد، إذ يقول المتحمسون للتخلص من البنسات إنها تمثل هدرًا ويستشهدون بدول مثل كندا التي نجحت في سحبها من التداول تمامًا. صندوق الإكراميات

ولكن أغلب المعارضين للفكرة هم البسطاء والباعة، حيث يرى نور إسماعيل الذي يعمل بائعًا في أحد متاجر مانهاتن إن البنسات القليلة التي تتجمع داخل صندوق الإكراميات نهاية اليوم، هي في الأغلب حصيلة ما يفيض من الزبائن وليست مكافأة منهم على الخدمة الجيدة.

ويشير التقرير السنوي لدار سك العملة وفقًا لوكالة رويترز، إلى أن تكلفة سك البنس الواحد في العام الماضي بلغت 3.69 سنتات، بزيادة نحو 20% عن عام 2023 بسبب تكلفة المواد، بما في ذلك الزنك.