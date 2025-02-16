عادت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آية أفرو لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بمقطع فيديو جديد. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ضجت صفحات مواقع التواصل, خصوصاً فيسبوك بمقطع آية أفرو, الجديد والذي قامت بنشره في يوم عيد الحب “الفلنتاين”. المودل المثيرة للجدل فأجات الجميع بظهورها بأزياء ضيقة ومحذقة وصفها الجمهور بالفاضحة, حيث ارتدت ظهرت باللونين الأبيض والأحمر. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن ظهور أفرو, جاء من داخل أحد الفنادق بالمملكة العربية السعودية, وهي تستقبل الهدايا بمناسبة عيد الحب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء فاضحة .. المودل والراقصة السودانية آية أفرو تحتفل بــ(الفلنتاين) وتستقبل الهدايا داخل أحد “الفنادق” بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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