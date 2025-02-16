نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حديث للفنانة الشهيرة هدى عربي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت سلطانة الطرب, وهي تغني في حفل زواج سوداني, أقيم بدولة الإمارات, خلال الأيام الماضية. وخطفت المطربة الشهيرة الأضواء بوصلة رقص مثيرة مع راقصات استعراضيات, ظهرن معها بالمسرح, الذي كانت تغني فيه. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين, صوب أنظاره نحو الأطقم الذهبية الفاخرة التي كانت ترتديها المطربة, حيث كتب أحد ناشرو المقطع ساخراً: (بترينة دهب متحركة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تخطف الأضواء خلال حفل بالإمارات بوصلة رقص مثيرة وبأطقم فاخرة من الذهب الخالص وساخرون: (بترينة دهب متحركة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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