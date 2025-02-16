فاجأ عريس سوداني, وعروسته, المعازيم الحاضرين حفل زفافهما, الذي أقيم في الأيام الماضية بإحدى قاعات الأفراح خارج السودان. وبحسب مقطع فيديو متداول رصده محرر موقع النيلين, فقد دخل العروسين قاعة الفرح بتقليعة جديدة, فاجأت الحاضرين والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. ونزل العروسين إلى القاعة من داخل “كوشة”, معلقة في الهواء عبر “رافعة” تم الاستعانة بها وسط ذهول وسخرية الجمهور. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة عريس سوداني وعروسته يدهشان المعازيم بدخولهما قاعة الفرح وهما معلقان في الهواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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