بسبب الطقس السيئ.. جامعة شقراء تعلق الدراسة الحضورية

أعلنت جامعة شقراء، تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الأحد 16 فبراير 2025م، بعد تحذيرات الأرصاد.وأفادت الجامعة، عبر منصة إكس، مساء السبت، بأنه حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات وبناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة؛ فقد تقرر تحويل الدراسة غدًا الأحد 16 فبراير 2025م، إلى نظام التعليم (عن بعد) في جميع فروع وكليات الجامعة.