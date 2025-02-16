شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول أثناء هطول الأمطار، والمخاطر المحتملة من نواتجها، كالسيول المنقولة والمستنقعات المائية والابتعاد عن أماكن تجمع المياه، وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية.

وحذرت من التنزه حول مجاري السيول أو المستنقعات المائية، مع أهمية تفعيل دور الأسرة التوعوي في المحافظة على سلامة الأطفال وإبعادهم عن الأماكن الخطرة. الدفاع المدني ودعت المديرية العامة للدفاع المدني باتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة على الحالات الطارئة.