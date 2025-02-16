شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يحقق المركز الثانى ببطولة الجمهورية للجمباز الإيقاعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق نادى سبورتنج المركز الثانى فى بطولة الجمهورية فى لعبة الجمباز الإيقاعي، كما حققت راما محمود حرب لاعبة نادى سبورتنج بالإسكندرية المركز الثالث على الجمهورية فى أداة الكرة والصولجان والمركز الرابع فردى عام.

فيما نجحت طل حسين في تحقيق المركز الثاني ببطولة كأس مصر للجمباز الايقاعي تحت 9 سنوات، والتي قيمت مؤخرا وشهدت منافسات قوية من جميع اللاعبات المشاركات في فعاليات المنافسات.

وحققت طل حسين المركز الثاني "حر" وكذلك المركز الثالث "كرة" بعد أداء طيب خلال المنافسات التي شهدتها بطولة كأس مصر للجمباز الإيقاعي.

ونجحت طل حسين في تحقيق المركز الثاني بفضل المجهود الذي بذلته معها الدكتورة وفاء حسن المدير الفني للفريق الخاص بها وملك تامر مدربة الفريق.