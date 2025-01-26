انتهاء فترة عمل السفير الأمريكي بالرياض .. والخريجي يودعه

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة السيد مايكل راتني، الذي ودعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.

وثمّن الخريجي الجهود الطيبة التي بذلها السفير في توثيق وتعزيز العلاقات بين البلدين، متمنيًا له دوام التوفيق.

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