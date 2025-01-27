وزير الخارجية الفرنسي يُعلن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو؛ اليوم، أن فرنسا قرّرت رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، ولا سيما المتعلقة بقطاعات الطاقة، والنقل، والمؤسسات المالية.

وقال بارو؛ في تصريحات صحفية: "قرّرنا رفع بعض العقوبات على سوريا، التي تتعلق بقطاعات الطاقة والنقل والمؤسسات المالية؛ باعتبار أنها تُعيق اليوم الاستقرار الاقتصادي للبلاد وبدء عملية إعادة الإعمار".

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