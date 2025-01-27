شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة.. استعدادات مكثفة وطوارئ لمواجهة آثار الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت أمانة منطقة الباحة أمس، فرق الطوارئ في شوارع وميادين المنطقة، وتوزيعًا مكثفًا على المناهل وشبكات تصريف الأمطار، للتأكد من عدم وجود أي عوائق قد تحول دون تصريف المياه.

وأوضحت الأمانة أنها سخرت جميع الإمكانات الآلية والبشرية، داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مواقع لتجمع مياه الأمطار عبر هاتف الطوارئ 940.

وأكدت جاهزية فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمدربة على مثل هذه الحالات، وجرى الانتهاء من تنظيف قنوات التصريف ومجاري السيول التي ستسهم في تصريف مياه الأمطار.

مع التركيز على المواقع التي تشهد تجمعًا للمياه، ومتابعتها بشكل مستمر، وتكثيف الفرق والمعدات لإزالة تجمعات الأمطار باستخدام المضخات وصهاريج المياه وفق خطة العمل المعدة مسبقًا.

عدم الاقتراب من مصادر الكهرباء

حذرت الأمانة من الاقتراب من مصادر الكهرباء كأعمدة الإنارة وكبائن الكهربائية، ومن الإمساك بالأجسام الموصلة للكهرباء، وتجنُب مواقع تجمعات مياه الأمطار وقنوات الأودية والسيول، وأيضًا إفساح المجال للمعدات وأعمال سحب مياه الأمطار.

وأوصت الأمانة قائدي المركبات القيادة بحذر وتمهل، واختيار الطرق البديلة المستخدمة.