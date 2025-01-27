انت الان تتابع حالة تستمر حتى 9 مساءً.. "الأرصاد" يُنبّه من أمطار ورياح شديدة على حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل، اليوم، من هطول أمطار على منطقة حائل، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، وتساقط البَرَد، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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