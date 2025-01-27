"الضمان الاجتماعي" يعلن تقديم صرف المعاش القادم إلى يوم الخميس 30 يناير

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن "الضمان الاجتماعي"، تقديم موعد صرف معاش مُستفيدي الضمان الاجتماعي القادم، إلى يوم الخميس الموافق 30 يناير، بدلاً من الموعد المعتاد "الأول من كل شهر ميلادي"، الذي يصادف يوم السبت الإجازة الأسبوعية.

جاء ذلك في رسائل نصية وصلت للمستفيدين المؤهلين في الدفعة القادمة؛ لإبلاغهم بموعد الصرف الجديد.

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