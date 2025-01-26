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القبض على 4 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة بالقصيم 

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  • القبض على 4 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة بالقصيم  1/4
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  • القبض على 4 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة بالقصيم  4/4

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الرياض - محمد الوسيري - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مواطنين بمنطقة القصيم؛ لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني : (mail: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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