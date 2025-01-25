أمطار وعواصف على الباحة

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الرياض - محمد الوسيري - شهِدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مصحوبة بعواصف رعدية مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراة.

وشملت الحالة أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي والقرى وبني حسن، والمندق وقلوة، وغامد الزناد والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.