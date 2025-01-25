شكرا لقرائتكم 3 حالات يحق فيها الحصول على سيارة بديلة أو تعويض مالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعادت وزارة التجارة التذكير بأنه يحق الحصول على سيارة بديلة أو تعويض مالي إذا تعذر الانتفاع بالسيارة في 3 حالات.

وقالت التجارة عبر منصة إكس: إن الحالات هي عدم توفير قطع الغيار أو خلل ضمن الضمان أو عدم التقيد بالمواعيد المحددة، موضحةً أنه لمزيد من المعلومات، يمكن قراءة دليل حقوق وواجبات المستهلك: هنا.

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كما أعادت وزارة التجارة التحذير من التعامل مع مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة الوزارة، مؤكدة أنها لا تطلب مطلقًا أرقام الحسابات والبطاقات البنكية أو كلمات المرور الخاصة بالعميل.

كذلك حذرت وزارة التجارة، من العروض الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف سلب أموال المواطنين والمقيمين.

الإبلاغ عن التخفيضات الوهمية

وفي التفاصيل، أكدت وزارة التجارة، على أهمية الإبلاغ عن التخفيضات والعروض الوهمية لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وتابعت التجارة: “أنه في حال وجود تخفيضات أو عروض وهمية يتم تقديم بلاغ عبر تطبيق بلاغ تجاري مع إرفاق الصور وموقع المنشأة وكامل التفاصيل”.

وشددت وزارة التجارة على أهمية التأكد من سلامة المتاجر الإلكترونية قبل الشراء، مع إمكانية الاستعلام عن المتاجر الإلكترونية الموثّقة في “منصة الأعمال”.