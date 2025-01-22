شكرا لمتابعة خبر عن الشرطة الأمريكية توقف شباب سعوديين بعد بلاغ باختطاف طفلة بيضاء.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوقفت شرطة ولاية أوريغون الأمريكية مجموعة من الشباب السعوديين بعد ورود بلاغ يفيد باختطافهم لطفلة بيضاء.

وعندما وصلت الشرطة إلى الموقع المحدد، تعاملت مع الشباب السعوديين بكل لباقة، حيث أخبرها المبلغ بأنهم قاموا باختطاف بنت صغيرة بيضاء اللون

ووضح الشباب السعودي الأمر، وأكدوا للشرطة أن أحدهم متزوج من أمريكية وأن الطفل الذي كان بصحبتهم هو ابنهم المسمى “زيد”، وليس فتاة كما اعتقد المبلغ.

وبعد التأكد من صحة هذه المعلومات، سمح الشرطي لهم بمواصلة رحلتهم متمنياً لهم رحلة سعيدة .