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شكرا لمتابعة خبر عن الإخلاء الطبي لمواطن ومواطنة حالتهما حرجة من مصر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلنت سفارة المملكة بمصر اليوم الأربعاء، أنه تم نقل مواطن ومواطنة عبر طائرة الإخلاء الطبي، لاستكمال علاجهما داخل المملكة.
وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» : “قامت السفارة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المصرية المعنية، نقل مواطن ومواطنة حالتهما الطبية حرجة من مطار القاهرة الدولي، عبر طائرة الإخلاء الطبي، لاستكمال علاجها في المملكة”.
وأكدت السفارة في بيانها أن هذا يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على رعاية وخدمة المواطنين.