شكرا لمتابعة خبر عن الإخلاء الطبي لمواطن ومواطنة حالتهما حرجة من مصر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت سفارة المملكة بمصر اليوم الأربعاء، أنه تم نقل مواطن ومواطنة عبر طائرة الإخلاء الطبي، لاستكمال علاجهما داخل المملكة.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» : “قامت السفارة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المصرية المعنية، نقل مواطن ومواطنة حالتهما الطبية حرجة من مطار القاهرة الدولي، عبر طائرة الإخلاء الطبي، لاستكمال علاجها في ‎المملكة”.

وأكدت السفارة في بيانها أن هذا يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على رعاية وخدمة المواطنين.