شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة النسائية.. قوة العطاء وجمال الحضور فى عيد الشرطة الـ7 والان مع تفاصيل الخبر

فى يوم عيد الشرطة الـ 73، كان حضور الشرطة النسائية مميزًا ليس فقط من خلال التزامهن بالمهنية العالية، بل أيضًا من خلال العروض التى أضأت بها سماء الاحتفالية، التى شرفها بحضوره الرئيس عبدالفتاح السيسي.

لم يكن ذلك مجرد حضور نسائى فحسب، بل كان حضورًا يعكس القوة والحنكة، بلغة الأفعال لا الكلمات.



الفيديوهات التى تم عرضها خلال الاحتفالية سلطت الضوء على مسيرة الشرطة النسائية التى تسطر قصصًا من التفانى والبطولة فى مختلف المجالات.



وعلى شاشات العرض الكبيرة، ظهرت البطلات وهن يتفوقن فى مهامهن، سواء كانت فى مجالات الأمن، التدريب، أو العمل الميدانى، محققات بذلك معادلة القوة والجمال، وبراعة التنسيق والاحتراف.

كان العرض بمثابة دعوة للتأمل فى التغيير الكبير الذى شهدته مؤسسة الشرطة بفضل المرأة المصرية، لم يعد مكان المرأة فى هذه المؤسسة مجرد مسألة مشاركة، بل باتت عنصرًا أساسيًا فى تشكيل صورة الأمن والاستقرار.