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شكرا لمتابعة خبر عن الخطيب: هناك 30 مليون سائح سنويًا في المملكة وهدفنا الوصول إلى 70 .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح وزير السياحة أحمد الخطيب، أن هناك أصولاً سياحية موزعة في جميع أنحاء المملكة تجنبًا للإفراط السياحي في مدينة واحدة.
وقال الخطيب خلال حديثه على هامش اجتماع المملكة في دافوس:” هناك 30 مليون سائح سنويًا في المملكة وهدفنا الوصول إلى 70 مليون .”
وأضاف:” نحن نتعلم من أخطائنا ونقوم بالتطوير دائمًا لأن الأمر ينطوي تحت كثير من التحديات .”
يُذكر أن المملكة تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.