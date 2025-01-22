شكرا لمتابعة خبر عن الخطيب: هناك 30 مليون سائح سنويًا في المملكة وهدفنا الوصول إلى 70 .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح وزير السياحة أحمد الخطيب، أن هناك أصولاً سياحية موزعة في جميع أنحاء المملكة تجنبًا للإفراط السياحي في مدينة واحدة.

وقال الخطيب خلال حديثه على هامش اجتماع المملكة في دافوس:” هناك 30 مليون سائح سنويًا في المملكة وهدفنا الوصول إلى 70 مليون .”

وأضاف:” نحن نتعلم من أخطائنا ونقوم بالتطوير دائمًا لأن الأمر ينطوي تحت كثير من التحديات .” ‏

يُذكر أن المملكة تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.