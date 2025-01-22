شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سلطان بن سلمان يقود شراكة علمية لتعزيز البحث العلمي في مجال الإعاقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وقّع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، مذكرة تعاون مع سعادة الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله الشايع، رئيس جامعة الجوف. بحضور رؤساء الجامعة وعمداء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس. وذلك بمقر مبنى الجامعة الرئيسي بمنطقة الجوف.

وبهذة المناسبة رفع سمو الأمير سلطان بن سلمان أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – على دعمه المتواصل لقضية الإعاقة، مؤكداً أن هذا الدعم يعكس التزام القيادة الرشيدة برعاية هذه الفئة وتعزيز حقوقها.

كما أثنى سموه على رؤية المملكة 2030 بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – في تعزيز بيئة شاملة تتيح خيارات جديدة تسهم في تمكين جميع فئات المجتمع وتعزيز مشاركتها في مختلف الأنشطة بهدف بناء مجتمع مستدام ومتوازن.

وأشاد سمو الأمير سلطان بالدور الريادي لجامعة الجوف في تقديم مخرجات تعليمية ومهنية وبحثية وفق أعلى معايير الجودة والتميز على المستويين المحلي والإقليمي. مشدداً على أهمية تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي بين الجانبين بما يتوافق مع الأنظمة والضوابط المعمول بها في المملكة، لتحقيق نتائج ملموسة تدعم ذوي الإعاقة وتسهم في تحسين جودة حياتهم.

وفي ختام كلمته، أعرب الأمير سلطان عن شكره وامتنانه لرئيس جامعة الجوف، سعادة الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله الشايع، ولمنسوبي الجامعة على حفاوة الاستقبال والترحيب، مثمناً الجهود المبذولة لإنجاح هذه الشراكة العلمية المتميزة.