"كلية الأمير محمد بن سلمان تستضيف المؤتمر الدولي لبحوث ريادة الأعمال (IERC 2025) في جدة"

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال (MBSC) لاستضافة النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لبحوث ريادة الأعمال (IERC 2025)، الذي سيُعقد في الفترة من 21 إلى 23 يناير 2025 في مقر الكلية بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية. تحت شعار "مستقبل ريادة الأعمال، الأعمال العائلية وأبحاث التعليم: الاتجاهات الجديدة والممارسات المبتكرة"، سيجمع المؤتمر نخبة من قادة الفكر العالمي لاستكشاف الاتجاهات المبتكرة التي تشكّل مستقبل ريادة الأعمال.

سيشمل المؤتمر أكثر من 26 جلسة موازية وست حلقات نقاش، بالإضافة إلى أكثر من 150 ورقة بحثية تم اختيارها من بين 339 مشاركة. سيشارك في الحدث 306 مؤلفين من 42 دولة، مما يعزز مكانة كلية الأمير محمد بن سلمان كمنصة رائدة للتعاون البحثي على المستوى العالمي.

وفي هذا السياق، قال الدكتور زيجر ديغريف، عميد الكلية: "يجسد مؤتمر IERC 2025 مهمتنا في إلهام الابتكار وتعزيز القيادة لتحقيق نمو مستدام بما يتماشى مع رؤية 2030. هذا المؤتمر هو شهادة على التزام كلية الأمير محمد بن سلمان بجسر الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والصناعية لتحقيق تأثير حقيقي ومستدام."

من بين المتحدثين الرئيسيين البارزين، الأستاذ سعود خالد السبهان، نائب محافظ منشآت، والأستاذ فؤاد شبرا، رئيس لجنة الاستثمار في الشرق الأوسط وعضو مجلس الإدارة في KPMG الشرق الأوسط. وتؤكد مشاركتهم أهمية الحدث في تعزيز الابتكار الريادي في المملكة والمنطقة.

سيناقش المؤتمر موضوعات متنوعة، تشمل النظم البيئية لريادة الأعمال، والأعمال العائلية، وريادة الأعمال النسائية، والتحول الرقمي، والاستدامة، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وابتكارات وتحولات الرعاية الصحية.

وصرّح الدكتور عدنان معلاوي، بروفيسور ريادة الأعمال، قائلاً: "يوفر مؤتمر IERC 2025 منصة استثنائية تجمع بين رواد الأعمال وصناع السياسات لتحويل البحث إلى حلول عملية، مما يعزز ريادة كلية الأمير محمد بن سلمان في تعليم ريادة الأعمال."

وفي إطار توسيع نطاق هذا النجاح، تخطط الكلية لتعزيز الأثر العالمي للمؤتمر من خلال استضافة النسخة الثانية (IERC 2026) في الإسكندرية بمصر، والنسخة الثالثة (IERC 2027) في فاس بالمغرب. وستعود استضافة المؤتمر إلى المملكة العربية السعودية في عام 2028، ثم كل ثلاث سنوات، مما يعكس التزام الكلية المستمر بتعزيز الابتكار الريادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وترسيخ مكانة المملكة كمركز رائد في ريادة الأعمال.

وفي هذا السياق، قال سعود خالد السبهان، نائب محافظ منشآت: "تؤكد استضافة كلية الأمير محمد بن سلمان لمؤتمر IERC 2025 التزامها بدعم الابتكار وتعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعية. يلعب هذا المؤتمر دوراً حيوياً في تمكين منظومة ريادة الأعمال بالمملكة والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030."

تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال في المملكة

تعكس استضافة مؤتمر IERC 2025 التزام كلية الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجي بتعزيز التميز البحثي ودعم منظومة ريادة الأعمال في المملكة. من خلال تعزيز الشراكات بين الأوساط الأكاديمية والصناعية وتطوير أبحاث مؤثرة، تواصل الكلية دورها المحوري في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

هذا المؤتمر يجدد التأكيد على مكانة الكلية كمحفّز للقيادة التحويلية، مما يمكّن الأفراد والمؤسسات من خلال أبحاث وتعليم مبتكرين يركزان على ريادة الأعمال والأعمال العائلية والنمو المستدام.