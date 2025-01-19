شكرا لمتابعة خبر عن شاب يوثق جمال تصميم جامع عمرو بن الجموح بالدمام ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام شاب بتوثيق زيارته لجامع عمرو بن الجموح، الذي يُعتبر أحد أبرز المعالم الدينية والثقافية في مدينة الدمام.

وأظهر الشاب في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي جمال التصميم المعماري للجامع، الذي يتميز بانتشار اللون الأخضر من النباتات والشجيرات المحيطة بالمسجد وساحاته، والتي ترافق المصلي في دخوله وصولاً إلى قاعة الصلاة.

ويتميز الجامع أيضاً باللون الأبيض من الداخل والخارج. ووسط هذه الأسطح ناصعة البياض المزينة بشجيرات خضراء، يتسرب الضوء الطبيعي إلى المسجد من جدار القبلة والجدار المقابل له، في حين بقي الجداران الجانبيان خاليين من النوافذ.

ومن الجدار، يرى المصلي الضوء وكأنه شلال يتدفق بفعل إطار المشربيات البيضاء التي تحيط بأقواس النوافذ الكبيرة، مما جعل جدار القبلة أشبه بغلاف زجاجي يتدفق منه الضوء بسلاسة إلى قاعة الصلاة.