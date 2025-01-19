شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأحد أن تعاود درجات الحرارة انخفاضها على مناطق تبوك، الجوف، حائل ، الحدود الشمالية، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة وجنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.