شكرا لمتابعة خبر عن المسند: بقى على العقارب 22 يومًا ونهاية الفصل الثاني 32 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، المدة المتبقية على بدء موسم العقارب ونهاية الفصل الدراسي الثاني .

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” بقي على العقارب 22 يومًا، وعلى نهاية الفصل الثاني 32 يومًا، ويوم التأسيس 35 يومًا، وإجازة الشتاء 36 يومًا، ورمضان 40 يومًا بينما الحميمين 61 يومًا، وإجازة عيد الفطر 61 يومًا.”

وأضاف:” بقي على الربيع 61 يومًا، وعلى الذراعين 87 يومًا وإجازة عيد الأضحى 131 يومًا، وعلى الحج 137 يومًا، وفصل الصيف 153 يومًا، وإجازة الصيف 158 يومًا، ونهاية السنة الهجرية 158 يومًا.”

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