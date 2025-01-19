الامارات | أحمد بن محمد يطلق "برنامج القيادات الإعلامية" لتطوير القطاع الإعلامي في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، "برنامج القيادات الإعلامية" في إطار استراتيجية مجلس دبي للإعلام لتطوير القطاع الإعلامي في الإمارة.

وتركّز الدورة الأولى من البرنامج على الاتصال الحكومي في دبي وتضم 24 مشارك من 20 جهة حكومية وشبه حكومية في دبي.