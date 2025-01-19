شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح سبب تسمية الشباط بهذا الإسم وأهم سماته .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الخبير الفلكي خالد الزعاق سبب تسمية موسم الشباط بهذا الاسم ، مبيناً أهم صفات وسمات هذا الموسم .

وقال الزعاق :”شباط من مواسم الشتاء الفعلي وهو يقع بين موسمين ، المربعانية والعقارب، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى الشهر السرياني شباط فهو يقع فيه”٠

وأضاف” أهم سمات موسم الشبط هو نهوض الرياح المتذبذبة بشكل مفاجئ وهذا ما يحمل في طياته البرودة فتتغير الأجواء “٠

وتابع “برد الشبط مضر على الأبدان فلا تتعرضون لرياح الشبط خاصة بعد الاستحمام فعادة أجوائه شاتئة “٠