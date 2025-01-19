شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الصحة: إنشاء وكالة الصحة السكانية لتطوير خدمات وقائية وعلاجية متقدمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قالت وزارة الصحة، اليوم، إن إنشاء وكالة الصحة السكانية خطوة تهدف إلى تطوير الخدمات الوقائية والعلاجية بما يتماشى مع احتياجات المجتمع.

وأضافت الوزارة في إنفوجرافيك نشرته اليوم: تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تحسين النظام الصحي وتأسيس خطط استباقية لحماية صحة الأجيال القادمة.

وأكدت الوزارة أنه من خلال هذه الوكالة سيتم التركيز على قياس عبء الأمراض والعوامل المؤثرة في صحة الإنسان، ما يسهم في تحقيق هدف الانتقال من العلاج إلى الوقاية.