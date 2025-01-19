شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ يعلق على كلمة كي يون وحبه للمملكة: أحب الناس الوفية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علّق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، على كلمة المخرج الكوري جي كي يون خلال حفل تكريمه ‏⁦‪بجائزة الإنجاز مدى الحياة خلال حفل ” جوي أووردز»” المقام ضمن فعاليات موسم الرياض أمس السبت .

وقال آل الشيخ في تعليق كتبه على تغريدة عن حديث كي يون :” الشعب الكوري له في قلوب السعوديين مح خاصة، شعب محترم ووفي ودائمًا يذكرون فترة عملهم في المملكه بكل حب واحترام.”

وأضاف:” لا تجد كوري تجاوز الستين عامًا إلا لديه صلة أو علاقة بالمملكة يا هو شخصيًا أو احد قريب منه، أحب الوفاء وأحب الناس الوفية، وأتمنى أزور كوريا هذا العام إن شاء الله.”

وكان جي كي قال خلال استلامه للجائزة بالحفل :” أشكر السعودية لأن آبائنا استفادوا من العمل في السعودية خلال عام 1970 حيث وفرت لأهالينا فرص وظيفية في وقت كنا بحاجتها وساهمت في بناء كوريا شكرًا للسعودية.”

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