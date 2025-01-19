شكرا لمتابعة خبر عن “يشفين الصحية” بقلوة تستهدف 534 مستفيد وتكتشف 3 حالات سكري في يوم الطفل الخليجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فعلت جمعية يشفين الصحية بمحافظة قلوة يوم الطفل الخليجي 2025 بعدد من الفعاليات والبرامح المتنوعة ، على مدى خمسة ايام بشراكة مجتمعية مع مكتب التعليم بالمحافظة ممثلا بمدرسة الطفولة المبكرة ، والبلدية ، وجمعية التنمية بمحافظة الحجرة ، بمقر مهرجان شتاء الباحة.

هدفت هذه المبادرات إلى التركيز على مخاطر الخمول البدني ، والأجهزة الالكترونية ورفع الوعي بأهمية النشاط البدني للأطفال ، وتضمنت محاضرات وأركان تثقيفية وتوعوية ، وألعاب ومسابقات حركية ، وفحوصات واستشارات طبية .

كما اشتملت أيضاً حساب كتلة الجسم المثالية ، وقياس سكر الدم و العلامات الحيوية شملت 534 مستفيد ، بالإضافة إلى اكتشاف 3 حالات سكري.

وتحرص الجمعية على تنفيذ مثل هذه المبادرات والفعاليات ، لرفع الوعي الصحي بتزويد أفراد المجتمع بالمعلومات والخبرات بمجموعة من الأنشطة ، التي تسهم في رفع المعرفة وغرس السلوكيات الصحية في الأفراد والمجتمعات .