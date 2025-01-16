شكرا لمتابعة خبر عن السماح بإمكانية الإعارة للمعينين على بند الأجور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، عن تفاصيل تعديلٍ جديدٍ على لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية، وفقاً لقرارٍ صدر من مجلس الوزراء أخيراً.

ونص التعديل الجديد على المادة 11 في اللائحة: “يُعامل المُعيّن على بند الأجور من حيث ساعات العمل والإجازات والعطلات الرسمية والبدلات -بما فيها بدل النقل- والمكافأة التشجيعية والتدريب والإعارة، ووفقاً لما هو مقرر لشاغلي وظائف المستخدمين. ويعامل من حيث التعويض عن العمل الإضافي وفقاً لنظام العمل. ويُستثنى الحرّاس من ساعات العمل الإضافي”.

وجدير بالذكر، أن التعديل أضاف إمكانية “الإعارة” للمعينين على بند الأجور، حيث إنها لم تكن متاحة سابقاً.