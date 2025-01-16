شكرا لمتابعة خبر عن حكم المشاركة بمسابقات تشترط إرسال رسالة عبر الجوال.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل، على حكم المشاركة بمسابقات تشترط إرسال رسالة عبر الجوال .

ورد “الشبل” خلال لقاءه ببرنامج يستفتونك على تساؤل أحد متابعي البرنامج والذي جاء فيه: ما حكم المشاركة في المسابقات التي تشترط إرسال رسالة عبر الجوال ويكون فيه رسوم على المشلركة وربما يربح المشارك أضعاف قيمة الرسالة وربما يخسر .

من جانبه رد الشيخ”علي” على السؤال قائلاً: هذا من الميسر والقمار الذي عظم الله عز وجل تحريمه، وهذا الكسب حرام والمشاركة حرام وتسويقة ومشاركته على الناس حرام .