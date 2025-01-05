إحباط تهريب 12 كلجم من الحشيش و240 كلجم من القات و28050 قرصا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 28050 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي. كما تم القبض على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود، من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 240 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في قطاع العارضة بمنطقة جازان، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

من جهة أخرى أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة تهريب 12.3 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر في قوة مراكز بدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (mail: 995gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.