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مصدر يؤكد التزام المملكة برعاية السلام في سوريا

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الرياض - علي القحطاني - أكد مصدر مسؤول، اليوم السبت، أن الرياض ملتزمة برعاية السلام في سوريا، لافتًا إلى أن تعزيز الاستقرار فيها يمثل أولوية قصوى، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

وأفاد أنه في هذه المرحلة الحرجة، ينصب تركيز على تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية إلى الشعب السوري.

وأشار إلى أن المملكة تستكشف فرصاً لتوسيع نطاق المساعدة، بالتعاون مع شركاء إقليميين.

ويأتي ذلك بعد تأكيد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني أمس الجمعة أن المملكة أبدت استعدادها للمشاركة في نهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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