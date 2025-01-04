شكرا لمتابعة خبر عن مصدر يؤكد التزام المملكة برعاية السلام في سوريا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد مصدر مسؤول، اليوم السبت، أن الرياض ملتزمة برعاية السلام في سوريا، لافتًا إلى أن تعزيز الاستقرار فيها يمثل أولوية قصوى، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

وأفاد أنه في هذه المرحلة الحرجة، ينصب تركيز السعودية على تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية إلى الشعب السوري.

وأشار إلى أن المملكة تستكشف فرصاً لتوسيع نطاق المساعدة، بالتعاون مع شركاء إقليميين.

ويأتي ذلك بعد تأكيد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني أمس الجمعة أن المملكة أبدت استعدادها للمشاركة في نهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها.