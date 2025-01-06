شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين بالسعودية.. عيار 24 بـ317 ريالا والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم الإثنين 6-1-2025 فى السعودية، حيث سجل عيار 24 مبلغ 317 ريال.

ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في السعودية تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي، بالإضافة إلى الطلب المحلى على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الإثنين 6-1-2025 فى السعودية كالتالى:

عيار 24 سجل 317 ريال

عيار 22 سجل 290.75 ريال

عيار 21 سجل 277.50 ريال

عيار 18 سجل 237.75 ريال

عيار 14 سجل 185 ريال

عيار 12 سجل 158.50ريال

اونصة سجلت 9861.25 ريال

الجنيه الذهب سجل 2219.25 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2634.37 دولار



