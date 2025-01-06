من هو الفنان الذي أطلق عليه محمد عبده لقب فارس الأغنية السعودية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2025 02:49 مساءً - نظرًا لأدائه الجميل وصوته العذب والقوي واختياراته للأغاني والألحان بدقة، الذي تميز به عن غيره من الفنانين أطلق عليه محمد عبده لقب فارس الأغنية السعودية على الفنان السعودي راشد الفارس.
وتحدث الفنان راشد الفارس عن هذا اللقب الذي منحه له محمد عبده خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل حفله بالرياض، والذي جاء اسم الحفل "ليلة الفارس" وكشف عن سعادته الكبيرة بلقب "فارس الأغنية السعودية" والذي أطلقه عليه فنان العرب محمد عبده، وقال فرحتي الكبيرة ليست باللقب بحد ذاته، وإنما بمن أطلق عليَّ هذا اللقب، وهو النجم محمد عبده، أستاذنا ومعلمنا، وكان لي الشرف الكبير أنه لقبني فيه.
وواصل الراشد قائلًا: فخور جدًا بالفنان محمد عبده، نحن كفنانين لا نزال تلاميذ في مدرسة محمد عبده، ونتمنى أن نحقق ولو جزءًا بسيطًا من الشيء الذي قدمه هو للفن.
وتعاون الفارس مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين بنصوص وألحان غنائية لا زالت باقية بالذاكرة.
بعد ألبومه الأول "البداية" أطلق عددًا من الألبومات كان منها ألبوم راس مالي ، شموخ، احلى واحلى، حبايب، الجديد، شي ثاني، ألبوم ناوي، كحل وزمام،.
وتحدث الفنان راشد الفارس عن هذا اللقب الذي منحه له محمد عبده خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل حفله بالرياض، والذي جاء اسم الحفل "ليلة الفارس" وكشف عن سعادته الكبيرة بلقب "فارس الأغنية السعودية" والذي أطلقه عليه فنان العرب محمد عبده، وقال فرحتي الكبيرة ليست باللقب بحد ذاته، وإنما بمن أطلق عليَّ هذا اللقب، وهو النجم محمد عبده، أستاذنا ومعلمنا، وكان لي الشرف الكبير أنه لقبني فيه.
وواصل الراشد قائلًا: فخور جدًا بالفنان محمد عبده، نحن كفنانين لا نزال تلاميذ في مدرسة محمد عبده، ونتمنى أن نحقق ولو جزءًا بسيطًا من الشيء الذي قدمه هو للفن.
الفنان راشد الفارس في سطورالفنان راشد الفارس التحق بالمرحلة الجامعية بجامعة الملك سعود، واختار أن يدرس القانون، وكان من أوائل دفعته بدراسة القانون في السعودية، وتحدث خلال ليلة الفارس التي اقيمت له بموسم الرياض بنسخته الخامسة عن دراسته للقانون، وكيف أثرت على حياته قائلًا: أعتقد أن الدراسة النظرية الوحيدة التي يمكن للإنسان أن يستفيد منها في الحياة العملية، هي القانون؛ لأن الإنسان يكون على علم تام بما له وما عليه، وفي أي خطوة يخطوها لأن القانون يدخل في كل تفاصيل حياة الشخص، و فخور أنني درست القانون، وكنت من أوائل الدفعات في السعودية التي درست القانون.
وتعاون الفارس مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين بنصوص وألحان غنائية لا زالت باقية بالذاكرة.
البومات راشد الفارس والبدايةوقدم الفنان راشد الفارس عددًا من الألبومات خلال مسيرته الفنية وكان أول ألبوم له حمل اسم "البداية" وشارك في بدايته الفنية طرح ألبومه في مهرجان "الغيثارة الذهبية" الثاني للأغنية العربية في لبنان مع نخبة من النجوم كان منهم الفنانة الراحلة وردة الجزائرية والفنان جورج وسوف وكانت انطلاقة قوية له بمشاركة هذه الأسماء الكبيرة وهو فنان في بداياته .
بعد ألبومه الأول "البداية" أطلق عددًا من الألبومات كان منها ألبوم راس مالي ، شموخ، احلى واحلى، حبايب، الجديد، شي ثاني، ألبوم ناوي، كحل وزمام،.
أغاني طرحها راشد الفارس منفردةكذلك طرح الفنان راشد الفارس عددًا من الأغاني المنفردة ووجدت استحسانًا من قبل الجمهور وكان منها : عزاه، هذا الحب، سوا العجب، عمري ما تمنيت شي، الخطأ، عاشت بلادي، فيه أمور.
أبرز أغانيه التي صورت فيديو كليبوكان الفنان راشد الفارس قد صور عددًا من أعماله بطريقة الفيديو كليب ووجدت متابعة جيدة من قبل الجمهور وكان منها أغنية "راعي اللثام"، "سامحني"، "حلم"، "من قدنا"، "سوا العجب"، "هذا الحب"، "عمري ما تمنيت"، "الخطا"، "عاشت بلادي"، "عزاه" ،"الجديد"،"في أمور".
ليلة الفارس بموسم الرياضوقدم الفنان راشد الفارس ليلة مميزة له على مسرح محمد عبده أرينا بموسم الرياض بنسخته الخامسة، وروي حكاية 28 عاماً مع الفن في أولى حفلاته بالموسم وفي عام 2025 تغنى فيها وقدم أجمل الأغاني وكانت كالتالي "يمكن تخونك، وايه أحبه، وراس مالي، ونعم الفين، وتزعل ليه، وشموخ، والمدينة، وانت الحب، ونلتقي يا حبيبي، وعمري ما تمنيت، وعاشق بنية، وبيتك هنا، وعزاه، وكذا وأكثر، وفي أمور، لاحظت شيء، وابوك للجنة، واعتذر له، والغفران والتوبة، وثق تماماً، والراعبية، وعلى الوسادة، والهوى الغلا، وسلك حرير، وكتاب أغاني، وباسم الجرح، وسياسة الحب، وصافي جو، والسيل، وعاشت بلادي".
جديد راشد الفارسويحضر الفنان راشد الفارس لألبوم غنائي جديد، سيضم الأغاني الكلاسيكية، والأغاني الستايل والشعبية، وكل الألوان، لإرضاء جميع الأذواق الفنية لدى الجمهور.
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