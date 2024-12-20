شكرا لمتابعة خبر عن الداخلية لشاب : لا تشيل هم نهائيا وحنا بنشوف حالة أخوك.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى شاب قصة أغرب اتصال تلقاه من مركز العمليات الموحد 911، بعد تعرض شقيقه لحادث سير.

وقال الشاب خلال مقطع فيديو: ” كنت في الدوام وجاتني رسالة أنه تم تسجيل بلاغي، وأنا لم أبلغ، وانهالت علي الاتصالات من 911 ، وعندما رديت قال لي شخص: ” أمورك طيبة؟ هل أنت كنت مسوي حادث”، قلت: ” لا أنا مداوم”، ثم سألني: ” هل تشارك أحد في هذا الرقم ” ، ورديت : ” نعم شقيقي معه شريحة من نفس رقمي”. فطلب رقم جواله.

وأشار الشاب إلى أنه بعدما انتهت المكالمة مع 911 اتصل بشقيقه ولكن وجد الجوال مغلق ، لافتا إلى أنه تلقى اتصالا من 911 مجددا وأخبروه أن جوال شقيقه مغلق وسألوه عن طريقة أخرى للتواصل معه، موضحين أنهم تلقوا بلاغا يفيد بأن شقيقه تعرض لحادث حيث أن جوالات الآيفون إذا تعرضت لصدمة قوية أو ارتجاج يعطي إنذار مرة واثنين وإذا لم يستجب أحد يتم تحويل الاتصال إلى 911 والإبلاغ عن وقوع حادث.

ولفت إلى أنه أخبر الشخص الذي تحدث معه من مركز 911 أنه سيحاول التواصل مع إخوان شقيقه ليعرف ما حدث، فرد عليه قائلا: ” لا تشيل هم نهائيا وخلك في دوامك، الأمور زينة وحنا بنشوف حالة أخوك وحددنا موقعه وسنرسل له دورية وإسعاف “.

وأوضح الشاب أنه غادر الدوام وذهب إلى منطقتهم وعلم بتعرض شقيقه لحادث بالفعل، وتم نقله إلى المستشفى والأمور طيبة، وتابع : ” عندما تواصلت مع الاستقبال في المستشفى، قال لي موظف تأتي لنا حالات عن طريق إرسال الجوال بلاغات إلى 911 دون أن يبلغ أي شخص “. واختتم قائلا: ” هذا شيء أسطوري ، هذه الجهود يشكرون عليها”.