شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط السعودية تحتفي بإدراج شمال الرياض وسلمى على خارطة اليونسكو … فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - احتفلت الخطوط السعودية بانضمام موقعي “سلمى جيوبارك” و”شمال الرياض جيوبارك” إلى شبكة الجيوبارك العالمية التابعة لليونسكو، في إنجاز يعكس التقدم المتسارع للمملكة في مجال الحفاظ على التراث الجيولوجي وتعزيز السياحة البيئية.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) قد أعلنت مؤخرًا عن اعتماد الموقعين رسميًا ضمن شبكتها العالمية، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام المملكة لتطوير السياحة الجيولوجية، وتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة في مختلف المناطق.

ويمثل هذا الاعتراف الدولي خطوة مهمة نحو استثمار الموارد الطبيعية بطريقة مسؤولة، من خلال ربط المواقع الجيولوجية بالبرامج التعليمية والمشاريع المجتمعية، كما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتشجيع الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

وتعكس هذه الخطوة التزام المملكة برؤية 2030، التي تضع في أولوياتها حماية البيئة، وتمكين المجتمعات المحلية، وتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية.

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