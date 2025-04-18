شكرا لمتابعة خبر عن الأحمدي يحسم الجدل: معلومات مغلوطة تتداول عن ماء الفخار .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني الدكتور محمد الأحمدي أن ما يُشاع عن ماء الفخار وكونه ماءً حيًا لا يستند إلى أي أساس علمي، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات تُستخدم لأغراض تسويقية فقط.

وقال الأحمدي خلال ظهوره عبر برنامج “من السعودية”: “هناك معلومات مغلوطة تُتداول حول الفخار، والغرض منها ترويجي بحت ودفع الناس لشراء المنتج”.

وأضاف : “يدعون أن الماء المخزن داخل الفخار حي، في حين أن المياه التي تصل إلى المنازل أو تلك المعبأة تُوصف بأنها ميتة، وهذا غير صحيح علميًا”.

وكانت بعض الشركات بدأت مؤخراً بالترويج لما يُعرف بـ”ماء الفخار”، مستغلة الجدل الدائر حول تأثير الصوديوم في المياه المعبأة.