شكرا لمتابعة خبر عن اعتماد اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها، على أن تحل محل اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 24

‎وبحسب اللائحة يكون التفتيش على المنشآت خارج أوقات الدوام الرسمي للوزارة بناء على توجيه الوكالة أو إدارة الرقابة بالمنطقة، كما طالبت اللائحة مفتشي العمل توخي الحرص والأمانة والدقة في القيام بالأعمال المنوطة بهم وعليهم بوجه خاص أن يؤسسوا ملحوظاتهم على ما يشاهدونه أو يطلعون عليه من معلومات او مستندات أو سجلات أو بيانات تجارية.

‎ومنعت اللائحة ، المفتشين من قبول الهدايا أو العروض او الخدمات من أي نوع، سواء من أصحاب العمل او العمال، والا تكون لهم أي صلة مباشرة او غير مباشرة بالمنشآت التي يكلفون بالتفتيش عليها.

كما اشترطت اللائحة في مفتش العمل أن يكون سعودي الجنسية ، مشددة على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الإشعار المسبق عن الزيارة التفتيشية