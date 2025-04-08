تسريحات شعر تناسب الفساتين الطويلة لإطلالة متكاملة من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 أبريل 2025 11:55 صباحاً - تناسب الكثير من تسريحات الشعر الفساتين الطويلة سواء كانت تلك التي ترتدينها في المناسبات والسهرات أو تلك التي تخصصينها لإطلالة جذابة لافتة مع الأصدقاء، وعلى طريقة النجمات يمكنك التألق بأجمل تسريحات الشعر التي تناسب الفساتين الطويلة بمختلف تصاميمها من الأوف شولدر أو الفساتين الضيقة الطويلة والناعمة التصميم أو ذات الأكمام الطويلة وغيرها من التصاميم التي تزيدك أناقة ورقياً مع تسريحات شعر تبرزين من خلالها أنوثتك وجاذبية إطلالتك.

وقد تختلف تسريحات الشعر المناسبة للفستاتين الطويلة بين الشعر الطويل أو القصير بموديلات خاصة بها تجعلك تظهرين أصغر سناً وأكثر شباباً كتسريحة الكعكة أو تسريحة ذيل الحصان إلى جانب تسريحة الشعر الويفي وغيرها من التسريحات.

فإذا كنتِ تتحضّرين لمناسبة راقية أو زيارة أو غداء مميز، وتنوين التألق بفساتين طويلة أنيقة، فإن اختيار تسريحة الشعر المناسبة هو المفتاح لإطلالة متكاملة تلفت الأنظار.

ومن وحي النجمات اللواتي أبهرن الجمهور بإطلالاتهن الساحرة، جمعنا لك أجمل تسريحات الشعر التي تليق بالفساتين الطويلة، سواء كانت ناعمة أو فخمة، لتستوحي منها ما يناسب ذوقك وشخصيتك.

تسريحة الشعر المبلل القصير من فاطمة البنوي

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إذا كنت من صاحبات الشعر القصير وتحديداً الشعر الكاريه، يمكنك التألق في مناسبتك بفستان طويل ناعم بتصميم البف عند جزئه السفلي مع تسريحة الشعر المبلل على طريقة النجمة فاطمة البنوي، التي نسقت تسريحة شعرها مع هذا الفستان الطويل الناعم والغريب باللونين الأبيض والأسود، واعتمدت في تسريحة شعرها الشعر المبلل المصقول بالشعر الكاريه القصير مع الغرة الريترو المبللة والمسرحة إلى الجنب.

تسريحة الشعر الويفي على طريقة تارا عماد

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ومن تفضل تسريحة الشعر الويفي المنسدل على الأكتاف مع الغرة الجانبية المرتفعة عن الجبين، يمكن اختيار أسلوب النجمة تارا عماد، التي اعتمدت هذه التسريحة مع فستان سهرة طويل تميز بالأكتاف الموصولة مع الرقبة من الدانتيل الفوشيا، مع التصميم الحريري باللون نفسه المنسدل عند جزئه السفلي، هذه التسريحة لاقت كثيراً مع تصميم فستان تارا عماد، وأبرزت اختيارها الشبابي الناعم بأسلوب عصري لافت.

تسريحة ذيل الحصان المنخفضة على غرار إلهام علي

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ولمحبات تسريحات الشعر الكلاسيكية مع الفساتين الطويلة خاصة في المناسبات، ننصحك بأسلوب النجمة إلهام علي، التي تألقت في إحدى إطلالاتها بفستان أسود طويل ناعم التصميم تميز بقصة الكتف الواحد مع الأكمام الطويلة، ونسقت معه تسريحة ذيل الحصان المنخفضة المصقولة بالفرق الوسطي للغرة، مما أعطاها طابعاً كلاسيكياً راقياً بشعرها الأسود الطويل المالس.

يمكنك أيضاً اعتماد تسريحات ريترو مع خصلات نازلة لإطلالة أكثر شبابًا وحيوية.. استوحيها من النجمات

تسريحة الكعكة من وحي ياسمين صبري

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ويمكنك التألق في مناسبتك مع إطلالتك بفستان طويل ناعم وتسريحة شعر مرفوعة على طريقة النجمة ياسمين صبري التي اختارت في إحدى إطلالاتها فستانًا أسود طويلًا مكشوف الكتف وبتصميم الأكمام الطويلة، ونسقت معه تسريحة شعر الكعكة المرتفعة الناعمة مع خصل الغرة الويفي منسدلة على جانبي الوجه وأكسسوار الوردة البيضاء على جانب الشعر.

تسريحة الشعر نصف المرفوع من درة التونسية

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ولتبرزي مكياجك وجمالك في مناسبتك مع إطلالة الفستان الطويل، يمكنك اعتماد تسريحة الشعر نصف المرفوع المالس على غرار النجمة درة التونسية، التي تألقت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي red sea film festival بفستان أسود ضيق وطويل، تميز بالقماش المفرغ الأبيض اللون على الكتفين والرقبة والأكمام الطويلة، حيث اختارت معه هذه التسريحة المصقولة عند الغرة الوسطية وأبقت خصلًا من الغرة منسدلة على جانب الوجه.

تسريحة الريترو على طريقة ماغي بو غصن

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ولكي تكوني لافتة وجذابة في سهرتك مع تسريحة شعر أنيقة، ننصحك باختيار النجمة ماغي بو غصن، التي اختارت في حفل joy awards فستانًا نيلي اللون وطويل التصميم تميز بقصة الكتفين المكشوفين، اعتمدت معه تسريحة الشعر الريترو المفرود على الأكتاف، مع الفرق الجانبي للغرة الريترو المنسدلة على الوجه، حيث استطاعت أن تبرز من خلالها مكياجها الجذاب وملامحها الناعمة.

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تسريحة الشعر المجعد من دانييلا رحمة

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ولمحبات تسريحة الشعر المجعد، ننصحك بإطلالة الفستان الطويل المكشوف الكتفين في مناسبتك، مع تنسيق تسريحة الشعر المجعد المفرود على الأكتاف على طريقة النجمة دانييلا رحمة، التي تألقت في هذه التسريحة مع الغرة الوسطية مفاجأة جمهورها في حفل joy awards 2023 بالشعر الطويل المجعد خاصة وانها عودت متابعيها على الشعر المتوسط الطول.

تسريحة ضفيرة ذيل السمكة بأسلوب ذيل الحصان من ميلا الزهراني

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ويمكنك التألق في مناسبتك بفستان طويل ناعم ولافت التصميم، مع تسريحة ضفيرة ذيل السمكة بأسلوب ذيل الحصان والغرة القصيرة على الجبين، من وحي النجمة ميلا الزهراني، التي استخدمت وصلات الشعر الطويلة في هذه التسريحة، واستطاعت أن تبرز جمالها واختيارها الموفق مع إطلالتها الطويلة.