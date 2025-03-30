أضرار الإفراط في تناول الأسماك المملحة.. مخاطر صحية متعددة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد الأسماك المملحة، مثل الفسيخ والرنجة، من الأطعمة التي تحظى بشعبية كبيرة خلال الاحتفالات والأعياد، لكن الإفراط في تناولها قد يحمل العديد من المخاطر الصحية، ووفقًا للخبراء، فإن الكميات الزائدة من الملح والصوديوم في هذه الأسماك قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، واحتباس السوائل، وزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى والقلب، وفي ظل التحذيرات المتكررة من الأطباء، ويصبح من الضروري توعية الأفراد بالمخاطر المرتبطة بهذه العادة الغذائية وطرق التقليل من آثارها السلبية.

مخاطر الإفراط في تناول الأسماك المملحة

يؤكد الدكتور أحمد علام، استشاري التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، أن استهلاك الأسماك المملحة بكميات كبيرة قد يسبب أضرارًا صحية خطيرة، تشمل:

ارتفاع ضغط الدم

تحتوي الأسماك المملحة على نسبة مرتفعة من الصوديوم، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، خاصة لدى المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم المزمن.

احتباس السوائل والتورم

يؤثر الصوديوم الزائد على توازن السوائل في الجسم، ما قد يسبب تورم اليدين والقدمين وانتفاخ الوجه، بالإضافة إلى إجهاد الكلى، وزيادة فرص الإصابة بمشكلات صحية خطيرة.

اضطرابات الجهاز الهضمي

يمكن أن تسبب الأسماك المملحة عسر الهضم، والحموضة، والتقلصات المعوية، وأحيانًا التسمم الغذائي، خاصة إذا لم يتم تخزينها بشكل صحيح أو كانت ملوثة بالبكتيريا الضارة.

التأثير على وظائف الكلى

مع ارتفاع نسبة الأملاح، تحتاج الكلى إلى بذل جهد إضافي للتخلص من الصوديوم الزائد، ما قد يؤدي إلى إرهاقها وزيادة خطر الإصابة بالفشل الكلوي.

التسمم الغذائي وشلل الأعصاب

يحتوي الفسيخ على أنواع خطيرة من البكتيريا، مثل الكلوستريديم بوتيولينم، التي قد تؤدي إلى التسمم الغذائي الحاد وتؤثر على الجهاز العصبي، مسببة شللًا قد يكون مميتًا في بعض الحالات.

الفئات الأكثر عرضة للخطر

يحذر الأطباء من أن بعض الفئات أكثر تأثرًا بأضرار الأسماك المملحة، مثل:

مرضى الضغط والقلب والكلى.

النساء الحوامل، لما قد تسببه من تأثيرات ضارة على الجنين.

الأطفال، بسبب ضعف جهازهم المناعي.

الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي أو حساسية تجاه الأسماك المملحة.

نصائح لتقليل المخاطر

يوصي الخبراء بضرورة اتباع بعض الإجراءات لتقليل المخاطر الصحية للأسماك المملحة، ومنها: