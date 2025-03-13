10 تسريحات رمضانية بسيطة وأنيقة على طريقة نجمات مسلسلات رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 مارس 2025 02:55 مساءً - خلال شهر رمضان المبارك، تبحث الكثير من النساء عن تسريحات شعر أنيقة وناعمة تناسب أجواء الشهر الفضيل، سواء للإطلالات اليومية أو السهرات الرمضانية الراقية، ولأن البساطة والأناقة هما عنوان الجمال في هذا الشهر، فلا بد من اعتماد تسريحات شعر غير متكلفة أو مبالغ فيها للحفاظ على إطلالة رمضانية هادئة وبسيطة تناسب مختلف الأوقات، لا سيما الأوقات المسائية حيث تكثر اللقاءات.

انطلاقاً من ذلك، جمعنا لكِ من "الخليج 365" 10 تسريحات بسيطة وأنيقة مستوحاة من أبرز نجمات مسلسلات رمضان 2025، تجمع بين العفوية والرقي لتكوني متألقة بأسلوب ناعم وعملي في آنٍ واحد.

تسريحة ذيل الحصان المنخفض المالس من ياسمين صبري

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تُعد تسريحة ذيل الحصان المنخفض المالس من أكثر التسريحات الراقية والبسيطة التي يمكنكِ اعتمادها خلال شهر رمضان، حيث تمنحكِ مظهراً أنيقاً وعصرياً، كما أنها تتناسب مع مختلف الإطلالات، سواء الكاجوال أو الرسمية. بالإضافة إلى أنها عملية ومريحة وتناسب مختلف أطوال الشعر. يمكنك اعتمادها بالفرق النصفي والغرة المشدودة بالكامل إلى الخلف على طريقة نجمة مسلسل "الأميرة" ياسمين صبري.

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تسريحة الشعر الويفي نصف المرفوع من ياسمين رئيس

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لإطلالة أنثوية ناعمة، يمكنك أن تستوحي من نجمة رمضان 2025 ياسمين رئيس، بطلة مسلسل "منتهي الصلاحية"، إطلالة أنثوية ناعمة تعتمدين فيها تسريحة الشعر الويفي نصف المرفوع، التي تمنح شعرك حجماً وحيوية، مع الحفاظ على لمسة أنيقة تناسب الأجواء الرمضانية. هذه التسريحة من أكثر تسريحات الشعر رواجاً وشعبية، وهي مريحة وتبرز جمال شعرك في الوقت نفسه.

تسريحة الكعكة المنخفضة الفضفاضة من إلهام علي

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الكعكة المنخفضة الفضفاضة بأسلوب إلهام علي، بطلة مسلسل "شارع الأعشى"، هي الخيار الأمثل لك إذا كنت من محبات الإطلالات الراقية والمريحة خلال الشهر الفضيل، فهي تسريحة كلاسيكية تضفي لمسة من الفخامة، وتناسب إطلالات السهرات الرمضانية والمناسبات العائلية بأنواعها المختلفة. كما أنها تلائم صاحبات الشعر الطويل والمتوسط الطول، اللاتي يرغبن في تسريحة ناعمة وبسيطة ومريحة في الوقت نفسه.

تسريحة ذيل الحصان الويفي العالي من ماغي بوغصن

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من جهتها، تلهمك الفنانة ماغي بوغصن، بطلة المسلسل الرمضاني 2025 "بالدم"، تسريحة أنثوية ناعمة وجذابة، تمنحك مظهراً أكثر شباباً وحيوية خلال أمسيات رمضان، إذ يمكنكِ اعتماد تسريحة ذيل الحصان الويفي العالي المستوحاة على طريقتها، فهي تضيف لمسة شبابية جذابة إلى إطلالتكِ الرمضانية.

تسريحة الشعر الستريت المنسدل من مي عمر

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إذا كنتِ من محبات البساطة، فإن تسريحة الشعر الستريت المنسدل بأسلوب مي عمر، بطلة مسلسل "إش إش"، هي الخيار الأمثل لكِ، حيث تمنحكِ مظهراً أنيقاً وناعماً من دون الحاجة إلى الكثير من التصفيف. إنها تسريحة بسيطة لكنها تبرز جمال الشعر وحيويته، وتناسب أطوال الشعر المختلفة، ويمكن اعتمادها مع الفرق الجانبي أو النصفي.

تسريحة الشعر المبلل المنسدل من ياسمين عبد العزيز

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تعد تسريحات الشعر المبلل بأشكالها المختلفة المرفوعة والمنسدلة من أبرز الصيحات الرائجة خلال هذا الموسم، لذلك، لا تترددي في اعتماد تسريحة الشعر المبلل المنسدل مع الغرة المسحوبة إلى الخلف بأسلوب بطلة المسلسل الرمضاني "وتقابل حبيب" ياسمين عبد العزيز، للحصول على لمسة عصرية ولافتة لإطلالاتك خلال سهرات رمضان.

يمكنك أيضاً اعتماد تسريحات شعر طويل شبابية بأسلوب هنا الزاهد بطلة مسلسل "جوازة مشروعة"

تسريحة الشعر الويفي المنسدل من دانييلا رحمة

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تسريحة الشعر الويفي المنسدلة الكلاسيكية بالفرق النصفي هي واحدة من تسريحات الشعر الأيقونية التي بإمكانك اعتمادها في كل مكان وزمان، وهي خيار مثالي لسهرات رمضان كافة. لذلك، لا تترددي في اعتمادها بأسلوب دانييلا رحمة، بطلة مسلسل "نفس"، لإضفاء لمسة أنثوية مميزة على إطلالتكِ الرمضانية، فهي تسريحة ناعمة ومثالية للسهرات الرمضانية البسيطة، فضلاً أنها تجعل الشعر يبدو أكثر حجماً وكثافة.

تسريحة الشعر المالس المنسدل مع الغرة المشدودة من نيكول سابا

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لإطلالة كلاسيكية أنيقة، يمكنك أن تستوحي من بطلة مسلسل "وتقابل حبيب" نيكول سابا تسريحة الشعر المالس المنسدل على الظهر مع الغرة المشدودة إلى الخلف، وخصلات الشعر المنسدلة على جانبي الوجه، فهي تسريحة أنيقة وشبابية في آن، تمنحكِ مظهراً عصرياً وجذاباً يلائم إطلالاتكِ الرمضانية المختلفة.

تسريحة الريترو المنسدل من ريم عبدالله

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تسريحات الريترو التي تعود إلى الستينيات لا تفقد رونقها أبداً، فهي لا تزال من التسريحات الأيقونية الخالدة، التي تعتمدها المرأة في مناسباتها المختلفة، لا سيما خلال إطلالاتها الرمضانية الراقية والأنيقة، لذا يمكنكِ اعتمادها على طريقة ريم عبدالله، بطلة مسلسل "الشميسي"، بحيث تضيف لمسة من الأنوثة والفخامة على إطلالتكِ في أمسيات رمضان.

تسريحة الشعر الكيرلي المنسدل بالفرق الجانبي من مي عز الدين

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إذا كنت من عاشقات الستايل الطبيعي والعفوي، يمكنك أن تستوحي من الفنانة مي عز الدين، بطلة مسلسل "قلبي ومفتاحه"، تسريحة الشعر الكيرلي المنسدلة بالفرق الجانبي، فهي تضفي على مظهركِ لمسة شبابية وحيوية رائعة، ناهيك بأنها تجعل شعرك يبدو أكثر كثافة وحجماً، ما يعزز من جمال إطلالاتك الرمضانية، ويضفي عليها لمسة أنثوية جذابة.