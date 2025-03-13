طارق العريان وزوجته نيكول سعفان يحتفلان بمناسبة سعيدة

إحتفل المخرج المصريّ طارق العريان بعيد ميلاد زوجته نيكول سعفان إذ نشر الأوّل صورة تجمعهما وعلّق بعبارة رومنسيّة جاء فيها: “عيد ميلاد سعيد حبّي”.

من جانبها، تلّقت نيكول عشرات الرّسائل المهنئة بعيد ميلادها إذ شاركت كلّ الأمنيات التي تلقّتها عبر خاصّيّة القصص القصيرة على إنستغرام إضافة إى منشور العريان والذي أرفقته بثلاثة قلوب حمراء اللون.

وكان طارق العريان ونيكول سعفان، قد تحدّثا لأوّل مرّة عن قصّة تعارفهما مؤخّرًا، إذ أكّدا أنّ لقاءهما حصل بالصّدفة ثمّ تطورت قصّة الحبّ بينهما. ولفت العريان إلى إنّه تعرّف إلى “نيكول” في مكان عمل وخلال ذلك اللقاء تبادلا التّحيّة فقط إلا أنّ “نيكول”، ظلّت في مخيّلته رغم سفرها إلى أستراليا حيث كانت تعيش في ذلك الوقت.

وأكمل أنّه لم يكن يعرف رقم هاتفها، ثمّ مرّت عدّة أشهر، واجه خلالها أزمات عديدة في حياته، لكنّها ظلّت تشغل باله، حتّى حصل على رقم هاتفها من صديق مُشترك وتواصل معها في البداية “في أي حاجة” -بحسب تعبيره- وسألها ما إذا كانت تحبّ التّمثيل لكنّها رفضت.

وأشار إلى أنّ علاقتهما في البداية كانت مجرّد صداقة إلى حين جاء الوقت الذي باح لها فيه بإعجابه وطلب منها الارتباط بعد أن “أبهرها” بحسب وصفه.

من جانبها، قالت نيكول سعفان إنّها في أوّل لقاء بينهما لم تشعر بالانجذاب لـ “العريان” وكانت تعتقد أنّ علاقتهما مجرّد صداقة، إلى حين أفصح لها عن مشاعره لافتةً إلى أنّه كان ناعمًا جدًّا في طريقة تعامله معها. وأكّدت أنّه شخص مميّز بأفكاره، لذلك فهي انجذبت إليه كما أنّ أعماله أبهرتها، خصوصًا فيلم “أسوار القمر”.

نذكر أنّ نيكول سعفان، كانت قد صرّحت في لقاء خاصّ مع موقع “الخليج 365”، عن شعورها كزوجة بعد النّجاح الكبير الذي حقّقه زوجها المخرج طارق العريان، في الجزء الثّالث من فيلم “ولاد رزق”، إذ قالت إنّها فخور به وكانت تعلم أنّ الفيلم سيكون له تأثيرٌ كبيرٌ في السّينما وسيسجّل رقمًا قياسيًّا جديدًا في السّينما المصريّة وفي باقي الدّول.

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كما كشفت لنا، أنّ المخرج طارق العريان، يشعر بالتّوتّر والضّغط خلال التّحضير لأعماله، رغم نجاحه المتواصل وأكّدت أنّ الجميع شعر بالسّعادة عند مشاهدة فيلم “ولاد رزق”.

نذكر أنّ طارق العريان تزوّج من نيكول سعفان، في العام ٢٠٢٢ وذلك بعد انفصاله رسميًّا عن الفنّانة السّوريّة، أصالة نصري.