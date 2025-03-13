وفاة الملحن جمال لطفي وهؤلاء النجوم غنوا من ألحانه 

أحمد جمال عن الراحل جمال لطفي: إنسان طيب

حميد الشاعري والشاعر جمال بخيت ينعيان الملحن جمال لطفي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 مارس 2025 05:57 مساءً - رحل صباح اليوم الخميس ،، بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد صراع طويل مع المرض.وأعلن عن خبر الوفاة الفنان أحمد جمال ، عبر صفحته على "فيسبوك"، إذ نشر صورة للراحل ، معلقاً" رحل عن عالمنا منذ قليل بالولايات المتحدة الامريكية استاذ كبير وموسيقي شامل مبدع ، عازف وملحن ومؤلف وصوت جميل".كما عدّد "جمال" في تعليقه الصفات الطيبة التي كان يتمتع بها الملحن جمال لطفي، داعياً الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويدخله جناته.." الفنان الكبير واحد من أطيب وأنقي خلق الله الأستاذ جمال لطفي بلدياتي إبن محرم بك بالإسكندرية، الله يرحمك ويغفر لك ويسعدك في الجنة زي ما اسعدت كل اللي عرفك ويجازيك خير علي صبرك علي المرض والإبتلاء".

وتفاعل عدد من المتابعين والفنانين على منشور الوفاة، من بينهم حميد الشاعري الذي علق بقوله «لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر له واجعله من أهل الفردوس»، وعلق الشاعر جمال بخيت بقوله «الله يرحمك يا جمال ويحسن إليك، وداعا يا صديقي الطيب الجميل».



سطور في المشوار الفني للراحل جمال لطفي

الملحن الراحل جمال لطفي، كان يعد من أبرز عازفي القانون، ابان فترة التسعينات، وغنى من ألحانه مجموعة من أهم النجوم، وفي مقدمتهم النجم عمرو دياب، إذ قدم "لو عايزاني"، في ألبوم "خالصين".وتعاون الملحن الراحل مع المطربين علي الحجار، في أغنية "ساعات ساعات"، ومحمد فؤاد في ألبوم "ياني"، والمطربة حنان في "يا دنيا حبينا".

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