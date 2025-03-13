شكرا لقرائتكم خبر عن تعالج آلام المفاصل...فاكهة واحدة ستصدمك بفوائدها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الفواكه حلوة المذاق بطبيعتها، والعديد منها غني بمضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات والمعادن وغيرها من العناصر الغذائية، بعضها يحتوي على مكونات قد تساعد في تقليل الالتهابات المرتبطة بالتهاب المفاصل وأمراض خطيرة أخرى، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

جميع الفواكه لها فوائد صحية، لكن بعضها يتميز بخصائص مضادة للأمراض أكثر من غيره.

فوائد التوت لالتهاب المفاصل

التوت، على سبيل المثال، من بين أفضل الفواكه لعلاج التهاب المفاصل، فهو غني بمضادات الأكسدة، مثل حمض الأسكوربيك (أحد أشكال فيتامين ج) والأنثوسيانين والكاروتينات، التي تُعطي التوت لونه الغامق، كما تساعد هذه المركبات على تخليص الجسم من الجذور الحرة التي تُسبب الالتهابات، وتساعد في الوقاية من أمراض القلب وبعض أنواع السرطان

فواكة تساعد في علاج الآم والتهابات المفاصل

- الكرز الحامض

يحصل الكرز الحامض على لونه الأحمر الداكن والعديد من فوائده القوية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة من الفلافونويد الأنثوسيانين، يقارن بعض الباحثين الخصائص المضادة للالتهابات في الكرز بمضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs)، وقد وجدت الدراسات، التي غالبًا ما تستخدم العصير المركز لكرز مونتمورنسي، أن الكرز الحامض قد يخفف آلام المفاصل لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام (OA) ويقلل من خطر الإصابة بنوبات النقرس لدى المصابين به، بالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسات الحديثة إلى أن الكرز الحامض قد يحسن جودة ومدة النوم.

- الفراولة

تحتوي الفراولة بشكل طبيعي على نسبة منخفضة من السكر وتحتوي على فيتامين سي أكثر لكل حصة من البرتقال، يمكن لفيتامين سي أن يقلل من خطر الإصابة بالنقرس وارتفاع ضغط الدم ومشاكل الكوليسترول، وقد أظهرت الأبحاث أيضًا أن النساء اللائي تناولن 16 حبة فراولة أو أكثر أسبوعيًا كان لديهن بروتين سي التفاعلي (CRP) أقل، وهو مقياس للالتهابات في جميع أنحاء الجسم المرتبطة بنوبات التهاب المفاصل وأمراض القلب.