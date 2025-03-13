السعودية | النيابة العامة ووزارة الرياضة توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

وقّعت النيابة العامة ووزارة الرياضة مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في مقر النيابة العامة الرئيس بمدينة الرياض.

وقّع المذكرة من جانب النيابة العامة معالي وكيل النيابة العامة الشيخ الدكتور شلعان بن راجح الشلعان، ومن وزارة الرياضة معالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي، وبحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتهدف المذكرة إلى تطوير آليات العمل المشترك في إطار دعم الأنشطة القانونية والإجرائية المتعلقة بالمجال الرياضي، وتعزيز الوعي القانوني لدى الأوساط الرياضية، إضافةً إلى تبادل المعلومات والخبرات بين الجهتين بما يحقق المصلحة العامة.

تأتي هذه المذكرة ضمن جهود النيابة العامة ووزارة الرياضة لتعزيز الشراكات المؤسسية وتكامل الجهود المشتركة بينهما، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة ودعم القطاع الرياضي وفق الأنظمة، وبما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

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