محمد الشرنوبي مفاجأة مسلسل “٨٠ باكو” في رمضان… اقرأ التفاصيل

طرح الفنان محمد الشرنوبي، أغنيته الجديدة، “إتداريت” على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، ضمن أحداث مسلسل “٨٠ باكو”، الذي يعرض حاليًا في رمضان. الأغنية من كلمات وألحان خالد عصام، توزيع شرنوبي، وإنتاج شركة “جاما ميوزيك” للمنتج محمد جابر.

في هذا السياق، شارك محمد الشرنوبي متابعيه عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” بصورة من بوستر أغنيته الجديدة “إتداريت”، وعلق على الصورة قائلاً: “اسمعوا أغنية “إتداريت” كاملة من مسلسل “٨٠ باكو” ا على يوتيوب وكل المنصات”.

نشير أن محمد الشرنوبي يشارك في بطولة مسلسل “إش إش” الى جانب الممثلة مي عمر.

يذكر ان الممثلة هدى المفتي تصدّرت “التراند” عبر موقع “إكس” خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد عرض الحلقة الـ١١ من مسلسل “٨٠ باكو”، الذي يتناول قصّة مجموعة، يحاولون بكل الطرق جمع ٨٠ ألف جنيه، من أجل حلّ مشكلة يتعرضون لها، ويمّرون مع تتابع الأحداث بالعديد من الأزمات والمفارقات الكوميدية، وتلعب هدى المفتي دور كوافيرة ضمن العمل.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

يشارك في بطولة مسلسل “٨٠ باكو”: هدى المفتي، رحمة أحمد، انتصار، دنيا سامي، إنعام سالوسة، محمد لطفي، خالد مختار، تأليف غادة عبد العال، وإخراج كوثر يونس.